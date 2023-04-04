Происшествия 04 апреля 2023, 18:48 Двое нижегородцев пострадали в ДТП с самокатами

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В Нижнем Новгороде в понедельник, 3 апреля, произошло сразу два ДТП с участием самокатчиков. Об этом сообщил сайт Newsnn.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Самокатчик на Сормовском шоссе переезжал дорогу по пешеходному переходу на красный свет и попал под колеса Nissan X-Trail. Водителю двухколесного транспортного средства потребовалась госпитализация.

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Вторая авария произошла на Большой Покровской улице. Здесь автомобиль сбил девушку, которая переезжала дорогу по зебре. Ей также понадобилась медицинская помощь.

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