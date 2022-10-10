Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Ростовской области | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

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Viber Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Ростовской области

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Девятилетняя девочка и 17-летняя девушка-подросток получили травмы в ДТП на трассе Волгоград — Каменск в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По предварительным данным, водитель большегруза Mercedes-Benz Actros нарушил правила и врезался в легковушку ВАЗ. Пострадали пассажиры легкового авто. Их доставили в больницу.

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Полиция разбирается в деталях произошедшего.

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