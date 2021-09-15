Двое несовершеннолетних попали под машину в Петербурге за последние сутки

Две аварии с участием несовершеннолетних попали под машины в Санкт-Петербурге за последние сутки. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В первом случае пострадал мальчик в возрасте девяти лет. Он перебегал дорогу вне пешеходной зоны и в результате водитель не успел затормозить. Ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами.

Также пострадала 16-летняя студентка. Она правил дорожного движения не нарушала. В результате аварии девушка попала в больницу с травмой ноги.