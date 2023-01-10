Происшествия 10 января 2023, 19:04 Двое несовершеннолетних отравились хлором во время отдыха в сауне на Сахалине

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Двое детей отравились парами хлора во время отдыха в сауне в городе Южно-Сахалинске. Об этом сообщил сайт astv.ru.

По предварительным данным, ухудшение состояния и признаки недомогания почувствовали несколько человек после отъезда из сауны. У взрослых и детей появился кашель.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», у двух несовершеннолетних диагностировали легкое отравление парами хлора, детей на некоторое время оставили в больнице под наблюдением врачей.

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