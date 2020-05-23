Двое неизвестный подорвали банкомат в Химках. Их ищут

Подмосковная полиция начала поиск преступников, проникших ночью в магазин и подорвавших банкомат. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.

«В 03:11 в дежурную часть поступило сообщение о том, что двое неизвестных проникли на территорию магазина. Со слов обратившегося, подорвали банкомат», — рассказали «360» в МВД.

Полиция устанавливает личности преступников, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Представитель МВД добавил «360», что сумма ущерба устанавливается.

По информации Telegram-канала Mash, ограбление произошло в «Пятерочке» на улице Карла Маркса в Химках. Злоумышленники подорвали коробку с деньгами банкомата Сбербанка.