23 мая 2020, 13:59
Двое неизвестный подорвали банкомат в Химках. Их ищут
Подмосковная полиция начала поиск преступников, проникших ночью в магазин и подорвавших банкомат. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.
«В 03:11 в дежурную часть поступило сообщение о том, что двое неизвестных проникли на территорию магазина. Со слов обратившегося, подорвали банкомат», — рассказали «360» в МВД.
Полиция устанавливает личности преступников, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Представитель МВД добавил «360», что сумма ущерба устанавливается.
По информации Telegram-канала Mash, ограбление произошло в «Пятерочке» на улице Карла Маркса в Химках. Злоумышленники подорвали коробку с деньгами банкомата Сбербанка.