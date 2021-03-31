Двое неизвестных подожгли машину петербуржца

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли легковое авто одного из горожан. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, загорелась отечественная машина LADA Kalina, припаркованная около дома на улице Летчика Лихолетова. Отмечается, что на камеры видеонаблюдения попали двое мужчин, после появления которых легковушка вспыхнула. Владельцем авто является 39-летний петербуржец, работающий арматурщиком. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут поджигателей.