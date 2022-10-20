Двое мужчин вырастили более 100 кустов конопли в Ленобласти | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 14:28 Двое мужчин вырастили более 100 кустов конопли в Ленобласти

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Двоих жителей Ленинградской области приговорили к условным срокам за выращивание конопли в крупном объеме. Об этом рассказало ИА Nation News.

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Следствие установило, что мужчины вырастили 103 куста конопли в поселке Синево. При обыске у них изъяли более 400 граммов каннабиса. Однако в суде мужчинам удалось доказать, что растения они выращивали для личного использования, а не на продажу, поэтому каждого приговорили к шести годам колонии условно.