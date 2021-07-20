Двое мужчин в Пермском крае избили, изнасиловали и заперли в погребе девушку

В Пермском крае двое мужчин избили и изнасиловали девушку, после чего заперли ее в погребе. Ее освободил их собутыльник, сообщило Ura.ru со ссылкой на СК.

Мужчины заманили девушку в дом, после чего, находясь в нетрезвом состоянии, избили ее, изнасиловали и заперли в погребе, где продержали около трех часов, угрожая ей убийством.

Жертву выпустил собутыльник злоумышленников, который не участвовал в истязаниях. Он сделал это когда мужчины уснули.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу. СК продолжает расследование происшествия.