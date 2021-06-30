Двое мужчин утонули во Владимирской области

С начала рабочей недели два человека утонули во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на главное управление МЧС региона.

Первый случай произошел в поселке Вербовский округа Муром. В полицию об этом сообщили очевидцы. Спасатели извлекли из воды труп мужчины.

Второй случай произошел около деревни Дубна Александровского района. Тело спасатели также извлекли из воды.

Правоохранители устанавливают обстоятельства обоих происшествий. В МЧС напомнили, что стоит купаться только в специально оборудованных для этого местах.