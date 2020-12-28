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    28 декабря 2020, 11:02

    Двое мужчин устроили поножовщину в центре Петербурга

    Алена Макаренко

    Двое мужчин подрались и устроили поножовщину на Думской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

    Местные жители поссорились, а потом и подрались в ночь на 27 декабря, около 03:30. Во время потасовки старший из ее участников достал нож и ударил своего оппонента в живот.

    Возраст правонарушителей — 27 и 29 лет.

    В результате потасовки 29-летнего молодого человека доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. А его оппонент попал в медучреждение с проникающим колото-резаным ранением в удовлетворительном состоянии.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.