Двое мужчин устроили поножовщину в центре Петербурга

Местные жители поссорились, а потом и подрались в ночь на 27 декабря, около 03:30. Во время потасовки старший из ее участников достал нож и ударил своего оппонента в живот.

Возраст правонарушителей — 27 и 29 лет.

В результате потасовки 29-летнего молодого человека доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. А его оппонент попал в медучреждение с проникающим колото-резаным ранением в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.