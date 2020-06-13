Двое мужчин устроили перестрелку на рынке в Екатеринбурге

Двое знакомых поссорились на Новомосковском рынке по бытовому вопросу. Сначала конфликт перерос в драку, а потом его участники взяли пистолеты и открыли огонь.

Один из нарушителей покоя госпитализирован с ранением. Второй участник перестрелки скрылся с места происшествия, полиция его еще ищет. Правоохранители установили личности обоих нарушителей порядка.

Стражи порядка изъяли один пистолет. По предварительным данным, злоумышленник использовал травматическое оружие, но точно об этом будет известно после получения результатов экспертизы. Гильзы изучают эксперты. Помимо этого, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Горелых предполагает, что может быть возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Пока что опрашиваются очевидцы.