Происшествия 03 мая 2023, 16:30 Двое мужчин устроили дебош в аквапарке в Нижнем Новгороде

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Два посетителя устроили дебош и набросились на сотрудников в аквапарке «Океанис» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии.

Двое пьяных мужчин хотели зайти внутрь, но им отказали. Тогда недовольные посетители устроили драку, напав на охранников океанариума. Разнимать их пришлось сотрудникам Росгрврадии.

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В итоге обоих 26-летних дебоширов доставили в полицию.

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