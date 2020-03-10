10 марта 2020, 16:02
Двое мужчин упали с обрыва мыса Фиолент. Один погиб, второй получил травмы
Два человека сорвались с обрыва на мысе Фиолент в Севастополе. Один из мужчин погиб, второй госпитализирован с множественными травмами. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Известно, что они «упали с высоты 16 метров в труднодоступном месте побережья». Когда спасатели нашли их, один уже был мертв. У второго «черепно-мозговая травма, множественные переломы». Пострадавший госпитализирован, его состояние среднее.