Двое мужчин умерли в съемной квартире в Новосибирске

Два мужских тела найдены в съемной квартире в Новосибирске. Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на следственный комитет.

По данным ИА Nation News, родственник одного из погибших обратился в полицию после того, как мужчина перестал выходить на связь. В итоге в квартире обнаружили трупы обоих. Точная причина их смерти неизвестна, есть версия, что погибшие отравились алкоголем.

Правоохранители проведут проверку и выяснят все обстоятельства происшествия.