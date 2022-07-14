14 июля 2022, 17:31
Двое мужчин умерли в съемной квартире в Новосибирске
Два мужских тела найдены в съемной квартире в Новосибирске. Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на следственный комитет.
По данным ИА Nation News, родственник одного из погибших обратился в полицию после того, как мужчина перестал выходить на связь. В итоге в квартире обнаружили трупы обоих. Точная причина их смерти неизвестна, есть версия, что погибшие отравились алкоголем.
Правоохранители проведут проверку и выяснят все обстоятельства происшествия.