02 июля 2021, 19:52
Двое мужчин угнали эвакуатор в Санкт-Петербурге
Двое жителей Санкт-Петербурга угнали эвакуатор. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
В полицию обратился водитель эвакуатора. Позже машину нашли в ленинградской области. Один из местных жителей смог описать угонщиков. Он видел, как они покидали угнанный транспорт.
В результате машину отправили на спецстоянку, преступников разыскивают по полученным приметам.
Ранее двух 19-летних девушек задержали в Новом Уренгое. Их подозревают в угоне автомобиля.