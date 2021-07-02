Двое мужчин угнали эвакуатор в Санкт-Петербурге

Двое жителей Санкт-Петербурга угнали эвакуатор. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

В полицию обратился водитель эвакуатора. Позже машину нашли в ленинградской области. Один из местных жителей смог описать угонщиков. Он видел, как они покидали угнанный транспорт.

В результате машину отправили на спецстоянку, преступников разыскивают по полученным приметам.

Ранее двух 19-летних девушек задержали в Новом Уренгое. Их подозревают в угоне автомобиля.