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    02 июля 2021, 19:52

    Двое мужчин угнали эвакуатор в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Двое жителей Санкт-Петербурга угнали эвакуатор. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    В полицию обратился водитель эвакуатора. Позже машину нашли в ленинградской области. Один из местных жителей смог описать угонщиков. Он видел, как они покидали угнанный транспорт.

    В результате машину отправили на спецстоянку, преступников разыскивают по полученным приметам.

    Ранее двух 19-летних девушек задержали в Новом Уренгое. Их подозревают в угоне автомобиля.