Двое мужчин стали жертвами аварии с грузовиком в Амурской области

«28 декабря около 08:20 в Благовещенском районе на 43-м километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и „КамАЗа“», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что жертвами аварии стали двое мужчин, которые находились в легковушке. Скончались 22-летний водитель и пассажир 1968 года рождения. В настоящий момент специалисты выясняют детали и причины произошедшего.