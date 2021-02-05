Двое мужчин стали жертвами аварии с фурой в Рязани

По рассказу очевидцев, легковое авто столкнулось с грузовиком. От сильного удара он съехал в кювет. Водители обоих транспортных средств погибли на месте ДТП. Еще одного человека госпитализировали с серьезными травмами. В настоящий момент пострадавшая находится в коме.

Одного из погибших спасатели извлекали из салона машины при помощи специальных средств. Детали и причины произошедшего устанавливаются.