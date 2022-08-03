Двое мужчин спасли ребенка из пожара в Новосибирске

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Новосибирске. Двое мужчин помогли эвакуироваться четырехлетнему ребенку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Мужчины живут по соседству с загоревшейся квартирой. Они вышли на балкон и помогли четырехлетнему мальчику перебраться к ним. Позже приехали пожарные, которые эвакуировали из огня его маму.

Никто не пострадал, пожар потушили за 10 минут. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Спасителей ребенка хотят наградить за храбрость.