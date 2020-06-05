05 июня 2020, 15:02
Двое мужчин спасли малыша, который сидел на карнизе второго этажа в Краснодаре
В Краснодаре маленький мальчик вылез из окна второго этажа жилого дома и сел на карниз. Предотвратить возможную трагедию помогли случайные прохожие. Они принесли лестницу и спустили ребенка вниз. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
Через некоторое время мальчика вернули 22-летней маме, которая, как выяснилось, спала, пока ее младенец любовался видом на улицу. Окно, по ее словам, было закрыто. Отец в это время был на работе.