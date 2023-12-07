Происшествия 07 декабря 2023, 17:29 Двое мужчин случайно сожгли легковушку при попытке угона в Сочи

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Уголовное дело возбудили в отношении двоих мужчин в Сочи. Предположительно, они устроили пожар при попытке угнать отечественную легковушку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Преступление было совершено на парковке в Адлерском районе. По предварительным данным, злоумышленники заметили там ВАЗ-2105 и решили угнать его. Подозреваемые пробрались в салон, а затем соединили провода под панелью. Кабели вспыхнули, и огонь охватил машину.

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Горе-угонщикам удалось скрыться с места. Одного из них уже задержали. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.