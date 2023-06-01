01 июня 2023, 02:43
Двое мужчин серьезно пострадали после обстрела Шебекина боевиками ВСУ
Белгородский губернатор Гладков: двое мужчин госпитализированы после обстрела ВСУ Шебекина
ВСУ вновь атаковали Шебекино в Белгородской области. В результате ранены двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодняшняя ночь для Шебекина вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших», — написал он.
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По словам Гладкова, одному из пострадавших ампутировали руку, его состояние врачи оценивают как тяжелое. У второго мужчины — контузия, в больницу он смог обратиться самостоятельно. Его состояние средней степени тяжести.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Ранее СМИ сообщили о ракетном ударе по «Заводу Премиксов № 1» Шебекине. На предприятии, которое производит комбикормов, начался пожар. При обстреле были задеты линии электропередач. Власти региона эту информацию пока не подтвердили.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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