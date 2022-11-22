Происшествия 22 ноября 2022, 22:18 Двое мужчин разрисовали красками из баллончика дом в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону неизвестные разрисовали фасад здания. Дом двое мужчин раскрашивали на глазах прохожих, сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщения очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».

В вечернее время злоумышленники подошли к зданию и нанесли на него надписи. Ни прохожие, ни проезжавшие автомобили вандалов не смутили.

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Их поведение возмутило пользователей Сети. Они призвали найти злоумышленников и наказать их в соответствии с законом.

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