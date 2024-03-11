Происшествия 11 марта 2024, 17:21 Двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в ограблении фермеров в Челябинской области

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Агаповский районный суд Челябинской области рассмотрит дело двух мужчин, которые обвиняются в ограблении фермеров более чем на 20 миллионов рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, зимой 2018 года местные жители избили гвоздодером охранника Карталинского цеха компании «Челябвтормет», после чего проникли в здание и украли из сейфа свыше трех миллионов рублей.

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В 2019 году обвиняемые ворвались в дом супружеской пары фермеров и вынесли оттуда более 20 миллионов рублей.