Эксклюзив 06 апреля 2023, 06:52 Двое мужчин пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте Движение по Волгоградскому проспекту в Москве восстановили после ДТП с двумя авто РИА «Новости»

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На Волгоградском проспекте 6 апреля столкнулись автомобили. Пострадали двое мужчин, рассказал источник «360».

Авария случилась около четырех часов утра в районе путепровода Текстильщики-1. Столкнулись два автомобиля, в том числе такси. Двое мужчин пострадали.

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Факт аварии подтвердил Дептранс Москвы. К месту аварии приехали дорожно-патрульная служба, скорая помощь и другие оперативные бригады. Обстоятельства аварии выяснят специалисты. Движение в сторону центра временно ограничили и посоветовали автомобилистам выбирать альтернативные маршруты, но к 06:30 часам проезжую часть освободили.

На 18-м километре трассы М9 в Подмосковье 5 апреля случилось массовое ДТП. Столкнулись Volvo, Mercedes, Chevrolet и «газель», один из них перевернулся.