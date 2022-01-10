Двое мужчин попытались похитить шестилетнего ребенка во Владивостоке. В полицию обратилась мать мальчика, которая описала события Telegram-каналу Mash.

По словам женщины, ее сын катался на коньках во дворе и уже направлялся домой, когда его схватили два пьяных незнакомца и потащили по направлению к магазину. Ребенок начал пытаться вырываться и кричать, и на помощь к нему подоспели его старший брат и случайный прохожий. После того как ребенка отбили, позвонили матери и рассказали о случившемся.

Позже нападавшие укрылись в магазине, но мать мальчика нашла их и попросила объяснить их действия, на что они ответили, что это была просто шутка.

Женщина написала заявление в полицию, после которого мужчин задержали правоохранители. Теперь по факту этого происшествия проводится проверка, к которой подключился Следственный комитет. Сама женщина выложила снятое ей же видео в Instagram, под постом комментаторы высказались, что в районе, где все случилось, «страшно ходить и взрослым». Также есть информация, что мужчина с видеозаписи уже был замечен в проступках.