Происшествия 21 декабря 2023, 16:39 Двое мужчин попали под статью за попытку ограбить квартиру жителя Петербурга

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Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин в возрасте 43 и 46 лет. Им вменяют статью о разбое, сообщил «Питер ТВ».

По предварительным данным, злоумышленники, используя газовый баллончик, напали на жителя Шушар в подъезде. Они потребовали выдать сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Уже в квартире потерпевшему и его супруге удалось спрятаться в другой комнате. Горе-грабители ушли ни с чем.

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Впоследствии подозреваемых задержали. Выяснилось, что один из них уже имеет судимость.