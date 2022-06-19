Двое мужчин погибли в упавшем параплане под Омском

Двое мужчин погибли в Омской области в результате падения параплана. Одна из жертв — 57-летний житель Омска, личность второго мужчины устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

По предварительной информации, мужчины не справились с управлением. О происшествии в полицию сообщили рыбаки, находившиеся на водоеме у села Большекулачье Омского района, около 08:00. Сейчас на месте работают полицейские и следователи.

В районе села Троицкое нашли автомобиль, на котором приехали мужчины.