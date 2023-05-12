12 мая 2023, 00:55
Двое мужчин погибли в пожаре на Урале
В Свердловской области произошел пожар, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
Возгорание случилось в Пригородном районе. В одной из деревень загорелся частный дом. По предварительной информации, двое соседей выпивали и нарушили технику безопасности при обращении с огнем. В результате они погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пожары
Свердловская область
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