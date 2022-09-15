Двое мужчин погибли в пьяном ДТП с бульдозером в Нижегородской области | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 18:31 Поделиться Telegram

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Viber Двое мужчин погибли в пьяном ДТП с бульдозером в Нижегородской области

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Пьяный рабочий сел за руль бульдозера в Нижегородской области. Другой попытался его остановить, в итоге оба погибли, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По данным местных СМИ, второй рабочий пытался вытащить своего нетрезвого коллегу из кабины. Тот привел бульдозер в движение, после чего оба попали под гусеницу и погибли. Затем машина упала в канаву и перевернулась.

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Остальные рабочие находились в вагончиках и были не в курсе, что происходит на улице. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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