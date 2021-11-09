09 ноября 2021, 16:51
Двое мужчин погибли в огне в Волгограде
Жертвами пожара в Волгограде стали два человека
В Волгограде минувшей ночью два человека погибли в результате пожара. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МЧС.
Сначала загорелся деревянный дачный домик в СНТ «Наука» в Советском районе. Спустя полчаса огонь был ликвидирован. На пепелище пожарные обнаружили труп мужчины.
Затем загорелась квартира в многоэтажке на улице Марийской. После тушения пожарные также нашли тело мужчины.