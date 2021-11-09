Двое мужчин погибли в огне в Волгограде

В Волгограде минувшей ночью два человека погибли в результате пожара. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Сначала загорелся деревянный дачный домик в СНТ «Наука» в Советском районе. Спустя полчаса огонь был ликвидирован. На пепелище пожарные обнаружили труп мужчины.

Затем загорелась квартира в многоэтажке на улице Марийской. После тушения пожарные также нашли тело мужчины.