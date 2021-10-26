Двое мужчин погибли в огне на Ямале

В Новом Уренгое произошел пожар, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное МЧС.

По данным информагентства, пожар произошел в минувшую субботу в микрорайоне СМП-700. Вспыхнул самострой. Огонь охватил площадь в 10 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекли две единицы спецтехники и 10 человек. После тушения спасатели нашли трупы двух мужчин. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращение с огнем при курении.