Двое мужчин погибли при пожаре во Владимирской области | 360°

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Двое мужчин погибли при пожаре во Владимирской области

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Тела двоих мужчин обнаружили после тушения пожара в доме в деревне Лизуново во Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Огонь в доме заметили соседи и вызвали пожарных. После тушения огня спасатели обнаружили тела мужчин 1975 и 1977 года рождения, один из них был хозяином дома. По предварительным данным, погибшие неосторожно использовали газовую плиту, держа возле нее горючие материалы.

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