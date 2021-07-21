Двое мужчин погибли при пожаре в Ивановской области

Произошел пожар в жилом доме в Ивановской области. Погибли двое мужчин. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на 79 квадратных метров. В тушении принимали участие 27 пожарных на 10 машинах. Они прибыли на место происшествия за четыре минуты.

Огонь потушили за полчаса, но двое мужчин погибли. Их тела доставали уже из-под завалов. Предполагается, что пожарных вызвали слишком поздно.