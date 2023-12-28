Происшествия 28 декабря 2023, 15:32 Двое мужчин погибли при пожаре в доме в Белгородской области

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Двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области 25 декабря. Всего в этот день в регионе зафиксировали пять возгораний, сообщил сайтbel.ru.

По данным регионального МЧС, пожар также был в Губкине в многоэтажном доме по улице Лизы Чайкиной и Белгороде на проспекте Славы. Кроме того, возгорание частного деревянного произошло в Алексеевке по улице Чапаева.

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Еще один пожар случился на открытой площадке, пламя охватило мусор.