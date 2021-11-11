Двое мужчин погибли на Камчатке при попытке перебраться через реку на внедорожнике. Последний разговор попал на видео

Трое охотников попытались пересечь реку на внедорожнике Toyota Hilux Surf в районе села Апача на Камчатке. Это решение стоило двоим из них жизни: автомобиль завалился на бок — и мужчины утонули. Об этом сообщил сайт «Кам 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что сильным течением внедорожник опрокинуло на правый бок и стало сносить на глубину. Один из мужчин смог выбраться из салона. Машину и тела погибших уже нашли и достали из воды.

В Сеть попало видео с регистратора в момент ЧП. На нем слышны переговоры охотников. Водитель сначала не решался ехать, но его товарищ уверил, что там мелко, и призвал не бояться.

На кадрах видно, как вода заливает салон. Один из мужчин говорит, что не может открыть дверь. Правоохранители сейчас изучают все обстоятельства случившегося.