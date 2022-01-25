Двое мужчин подрались на дороге Калининграда

Конфликт произошел на дороге Калининграда. Из-за аварийной ситуации водитель такси и участник дорожного движения устроили драку. Об это сообщило РИА ФАН.

В результате избиения таксист получил серьезные травмы. Его госпитализировали с переломом скулы. Его оппонент покинул место происшествия, не дождавшись правоохранителей, сообщил сайт VSE42.RU.

Пострадавший рассказал следователям информацию о марке, цвете и номере машины. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», передали «Дни.ру».