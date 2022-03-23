Двое мужчин оказались в больнице, справив нужду на оголенные провода

Два жителя Ростовской области, которые приехали в Москву на заработки и трудились на стройке, могли погибнуть из-за того, что по неосторожности помочились на оголенные провода.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал «Московский комсомолец», на строительном объекте, где работали пострадавшие от удара током мужчины, не было доступа к туалету. Поэтому в понедельник, 21 марта, двое ростовчан решили справить нужду на улице. Они отошли на территорию, где велся снос домов, и не увидели в темноте, что на земле находятся провода. После того как мужчины предприняли попытку справить нужду, их ударило электрическим разрядом серьезной мощности.

Когда пострадавшие пришли в себя после происшествия, они отправились к магазину у места своего проживания, купили пиво и начали распивать его на ближайшей лавочке. Там пострадавших и застали врачи, которые прибыли на место по вызову одного из очевидцев несчастного случая.

После первичного осмотра ростовчан госпитализировали в больницу. У одного из жертв удара током поражение кожных покровов ожогами достигает 90% от общей площади тела.