07 июля 2020, 17:04
Двое мужчин ограбили петербурженку на улице
В Санкт-Петербурге двое неизвестных вытащили деньги из кошелька девушки и скрылись. После обращения в полицию их быстро нашли. Правоохранители задержали подозреваемых на проспекте Стачек. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
По словам пострадавшей, ночью 7 июля к ней подошли двое неизвестных мужчин и, применив физическую силу, вытащили у нее из кошелька две тысячи рублей, после чего скрылись.
Росгвардейцы заметили двух мужчин, похожих по описанию на нападавших, и передали их правоохранителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.