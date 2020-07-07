Двое мужчин ограбили петербурженку на улице

По словам пострадавшей, ночью 7 июля к ней подошли двое неизвестных мужчин и, применив физическую силу, вытащили у нее из кошелька две тысячи рублей, после чего скрылись.

Росгвардейцы заметили двух мужчин, похожих по описанию на нападавших, и передали их правоохранителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.