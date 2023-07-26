Происшествия 26 июля 2023, 01:47 Двое мужчин не увидели в траве кабель и умерли после удара током в Петербурге «Известия»: двое мужчин погибли после удара током в Петербурге Freepik

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Два человека умерли в Санкт-Петербурге после удара электричеством. Тела двух мужчин нашли местные жители. Один труп практически полностью сгорел, а на втором остались только куски одежды. Об этом сообщила газета «Известия».

Все случилось в Красном Селе на Нарвской улице. По предварительным данным, петербуржцы прогуливались по лесу и завернули в густую траву. В гуще растений погибшие не увидели провод, проходящий под высоким напряжением. Мужчины наступили на него и получили смертельный удар током.

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Сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить доследственную проверку. Следователи намерены выяснить, по какой причине провод под напряжением находился в траве.

Ранее в Москве умер 20-летний второкурсник МГТУ имени Баумана после прыжка в фонтан. Студент гулял вместе со своей 18-летней сестрой и решил освежиться посредством холодной воды. В итоге юноша получил удар током от уличной проводки, когда полез в фонтан.