Происшествия 05 мая 2023, 13:17 Двое мужчин напали с ножом на прохожего у ТЦ в Нижневартовске

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В Нижневартовске сотрудники Росгвардии задержали у ТЦ «Югра-Молл» двух мужчин, 33 и 48 лет, которых подозревают в вооруженном нападении. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Предположительно, двое пьяных друзей вышли из кафе и наткнулись на 26-летнего парня, который собирался домой после боулинга. Между приятелями и прохожим завязалась ссора, в результате которой последнего ранили ножом. Всех троих задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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