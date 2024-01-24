Происшествия 24 января 2024, 17:54 Двое мужчин на разных станциях московского метро разбили турникеты Против двух пассажиров московского метро возбудили уголовные дела о вандализме Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В московской подземке 25 января на разных станциях двое мужчин разнесли стеклянные створки турникетов. Против них возбудили уголовные дела о вандализме, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что на станции метро «Курская» мужчина ринулся сквозь закрытые створки турникета, разбив их вдребезги, а после прошел в вестибюль. Спустя несколько часов полицейским удалось его задержать. Как выяснилось, злоумышленник уроженец Волгоградской области.

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Второй акт вандализма произошел на станции метро «Минская». Там житель Московской области, проходя через турникет, выбил ногой стеклянную створку. Правоохранители сразу же задержали его.

«Задержанным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне на станции метро «Красные ворота» молодой человек решил проскочить через турникет за пассажиркой, чтобы не платить за проезд. В итоге он разбил створки турникета, а после упал, задев женщину и сбив ее с ног.