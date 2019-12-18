18 декабря 2019, 19:59
Двое мужчин избили противника арматурой в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин. Они повздорили с горожанином и избили его арматурой. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что ссора между мужчинами вспыхнула накануне на территории предприятия, которое расположено на Полюстровском проспекте.
По данным издания, двое участников конфликта избили третьего арматурой. Свидетели потасовки вызвали наряд вневедомственной охраны, который и задержал нарушителей. Их передали сотрудникам полиции. Проводится проверка.