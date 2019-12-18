Двое мужчин избили противника арматурой в Петербурге

Уточняется, что ссора между мужчинами вспыхнула накануне на территории предприятия, которое расположено на Полюстровском проспекте.

По данным издания, двое участников конфликта избили третьего арматурой. Свидетели потасовки вызвали наряд вневедомственной охраны, который и задержал нарушителей. Их передали сотрудникам полиции. Проводится проверка.