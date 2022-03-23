Двое мужчин избили инвалида в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт Е1.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по региону.

По данным сайта «Дни.ру», происшествие случилось в подъезде жилого дома. Нападавшие пили там пиво, а мужчина с инвалидностью попросил их этого не делать, из-за чего и возник конфликт. Одного из злоумышленников задержали.

«Подозреваемый в нападении мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 12», — рассказали в ведомстве.