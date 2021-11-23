Двое мужчин и женщина избили пожилого мужчину в Ленобласти

В Ленинградской области двое мужчин и женщина проникли в квартиру к пенсионеру и угрожали ему предметом, похожим на оружие. По словам потерпевшего, злоумышленники расспрашивали его про знакомого, который якобы собирался сжечь чей-то автомобиль. Об этом написали «Невские новости».

Обратившийся в полицию пострадавший добавил, что после расспросов неизвестные приказали ему последовать в машину. На автомобиле Lexus они прокатили пенсионера до поселка Советский, вернули назад и начали избивать. В тот момент, когда преступники отвлеклись, пенсионеру удалось сбежать.

Правоохранителям по горячим следам удалось найти злоумышленников. Ими оказались 45-летний сторож-контролер и 46-летний мастер. Один из подозреваемых имел разрешение на приобретение гладкоствольного оружия.