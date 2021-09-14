Двое молодых людей задержаны по подозрению в убийстве в Ростовской области

Задержаны двое молодых людей в возрасте 20 и 16 лет, которые подозреваются в убийстве знакомого в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР России по региону.

Уточняется, что у подозреваемых молодых людей произошел конфликт, в результате чего они нанесли обидчику 60 ударов ножом. Их задержали на месте происшествия.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии строгого режима.