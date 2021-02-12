Двое детей, которых мать из Новой Москвы оставила обнаженными на морозе в лесополосе и попыталась закопать в снегу, помещены в медикаментозную кому. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Речь идет о младших детях женщины. Одной из дочерей два года, другой — всего 11 месяцев.

Старший ребенок, ему 10 лет, в сознании. Он смог назвать врачам свое имя.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказывала, что дети находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии одной из столичных больниц. Она говорила, что если бы проходящий мимо мужчина с собакой вовремя не вызвал полицию, последствия могли бы быть необратимыми.

Саму мать тоже госпитализировали. Женщина бегала голышом по морозу, а поймать ее смогли на расстоянии 2 км от места, где она бросила детей. В скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.