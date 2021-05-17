Двое инспекторов ДПС получили травмы в массовой аварии в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два сотрудника Госавтоинспекции.

Как сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по Ростовской области, виновником аварии стал водитель Skoda Rapid, который перестраивался с крайней левой полосы и не пропустил иномарку Toyota Fortuner. Две машины столкнулись, и от удара Toyota Fortuner отбросило на находившуюся перпендикулярно дорожному движению патрульную машину ГИБДД Lada Granta. Уточняется, что у служебного автомобиля работали спецсигналы.

В результате столкновения с внедорожником Toyota Fortuner пострадали два автоинспектора: Lada откинуло на стоявшего рядом сотрудника, также получил травмы полицейский, который в момент происшествия находился в салоне патрульной машины.