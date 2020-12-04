Двое экстремалов на снегоходе пропали после катания по Волге

По данным информагентства, мужчины пропали сегодня днем в Борском городском округе неподалеку от побережья Волги. По словам очевидцев, лед не выдержал тяжести снегохода, и они провалились в реку вместе с машиной. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.