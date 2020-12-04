04 декабря 2020, 01:48
Двое экстремалов на снегоходе пропали после катания по Волге
В Нижегородской области ищут мужчин, которые пропали после езды на снегоходе. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, мужчины пропали сегодня днем в Борском городском округе неподалеку от побережья Волги. По словам очевидцев, лед не выдержал тяжести снегохода, и они провалились в реку вместе с машиной. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.