03 сентября 2020, 17:50
Двое детей выпрыгнули в окно во время пожара в Новосибирске. Их поймали
Пожар произошел в жилом доме в Новосибирске. Несколько человек оказались запертыми в квартире. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детям пришлось прыгать в окно, их поймали рабочие со стройки рядом при помощи ковра. Взрослые спустились из окна по веревке. Жертв нет, мать детей оказалась в больнице с отравлением угарным газом.
Ранее стало известно, что недостроенный частный дом загорелся на территории садоводческого товарищества «Берег» в Балаклавском районе Севастополя.