Двое детей выпрыгнули в окно во время пожара в Новосибирске. Их поймали

Детям пришлось прыгать в окно, их поймали рабочие со стройки рядом при помощи ковра. Взрослые спустились из окна по веревке. Жертв нет, мать детей оказалась в больнице с отравлением угарным газом.

Ранее стало известно, что недостроенный частный дом загорелся на территории садоводческого товарищества «Берег» в Балаклавском районе Севастополя.