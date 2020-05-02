Двое детей выпали из окна и насмерть разбились на востоке Москвы

Следственные органы Главного следственного управления СК России по Москве начали доследственную проверку смерти двух малолетних детей. Они выпали из окна в центре города.

Двое детей восьми и одиннадцати лет разбились насмерть, выпав из окна квартиры жилого дома, который находится на улице Талалихина в Таганском районе Москвы. Мальчики до этого находились дома с матерью.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливая обстоятельства произошедшего. Они опрашивают очевидцев и соседей родственников мальчиков. Пока СК не решил, стоит ли заводить уголовное дело, предварительно указывается, что за детьми просто не уследили.

Ранее сообщалось, что шестеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Выборге.